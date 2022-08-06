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Россия ночью обстреляла Днепропетровщину: есть раненые
В ночь на 6 августа РФ ударила по жилым кварталам Днепропетровской области. В результате обстрела Никополя три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Так, РФ обстреляла из "Градов" Никопольский район, из ствольной артиллерии – Криворожский.
В Никополе было 20 прилетов реактивных снарядов. Трое горожан ранены, 58-летний мужчина в больнице. В городе разрушены 11 пятиэтажек, до 40 частных домов, детский сад и дом детского творчества. Выведен из строя газовод, водовод и электросеть.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В Криворожском районе враг ударил по Зеленодольскому обществу. В Марьянском перебита линия электропередач. Без светлая часть села. Предварительно люди не пострадали.
Напомним, что сохраняется угроза ракетных ударов по всей территории Украины.