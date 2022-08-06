Пентагон озвучил свою позицию по нераспространению ядерного оружия

В Пентагоне заявили, что выступают за полную ликвидацию всего ядерного оружия в мире, однако признают, что есть факторы, которые мешают этому.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

По словам замминистра обороны США Колина Халь, обстановка в области безопасности мешает прогрессу в достижении целей договора о нераспространении ядерного оружия.

Он отметил, что полномасштабное вторжение России в Украину и ядерные угрозы со стороны Москвы мешают разоружению.

Колин добавил, что на вопросы нераспространения ядерного оружия оказывает давление модернизация и расширение своего ядерного оружия Китаем, разработка ядерного оружия Ираном и подготовка нового ядерного испытания Северной Кореей.

"Несмотря на вызовы в текущей среде безопасности, Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с другими ядерными государствами, где это возможно для уменьшения ядерных рисков, и мы будем делать это с реалистичными ожиданиями", – говорит он.

Напомним, что диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова мобилизовать свои средства сдерживания ядерной войны и противостоять любому военному столкновению с США и Южной Кореей.