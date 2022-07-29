Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про готовність застосувати ядерну зброю

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова мобілізувати свої засоби стримування ядерної війни та протистояти будь-якому військовому зіткненню зі США та Південною Кореєю.

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Про це повідомляє Reuters.

"Наші збройні сили повністю готові реагувати на будь-яку кризу, і наша нація зі стримування ядерної війни також повністю готова мобілізувати свою абсолютну силу вірно, точно та швидко для виконання своєї місії", — сказав Кім Чен Ин.

У своїй промові він підкреслив, що Вашингтон продовжує "небезпечні, незаконні ворожі дії" проти Північної Кореї та прагне виправдати свою поведінку "демонізацією" країни.

Промова Кіма прозвучала після того, як офіційні особи Сеула та Вашингтона заявили, що Пхеньян завершив підготовку до проведення свого першого ядерного випробування з 2017 року.

Кім Чен Ин також засудив нового консервативного президента Південної Кореї Юн Сук Йоля, звинувативши його в загрозі безпеці Північної Кореї та праву на самооборону.

Офіс Юна у свою чергу висловив глибоке занепокоєння з приводу "загрозливих" висловлювань Кіма, заявивши, що Південна Корея здатна "рішуче та ефективно" відповісти на будь-які провокації в будь-який час.

"Ми знову закликаємо Північну Корею піти шляхом діалогу для досягнення реальної денуклеаризації та миру", - заявила на брифінгу речниця Юна Кан Ін Сун.

Нагадаємо, як йдеться у дослідженні аналітичного центру з конфліктів та озброєнь SIPRI, ризик застосування ядерної зброї є найбільшим за останні десятиліття.

Зазначимо, що країна-агресор РФ постійно загрожує світові застосуванням ядерної зброї. Так, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв розповів, у яких чотирьох випадках Росія може застосувати ядерну зброю.