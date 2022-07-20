Росія може використати ядерну загрозу заради стримання наступу ЗСУ та приєднання окупованих регіонів - ISW

Російська Федерація планує анексувати окуповану територію України вже восени 2022 року. Згідно з оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), президент країни-агресора Володимир Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу Збройних сил України на тимчасово окуповані території.

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Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Кремль починає розгортати версію свого "плану анексії" 2014 року в Україні та "вивчає детальні плани" анексії Херсонської, Запорізької та всіх Донецької та Луганської областей.

За наявною інформацією, Кремль встановив нелегітимних довірених осіб, примусово використовував рубль, замінив українські телекомунікації та інфраструктуру мовлення російськими альтернативами та змусив українців подавати документи на отримання російських паспортів для виконання основних завдань на окупованих територіях.

"Він (Путін - ред.) може мати намір захопити решту Донецької області перед анексією всіх окупованих територій, що, швидше за все, змусить його відкласти анексію. Деградовані сили Росії навряд чи окупують всю Донецьку область до єдиного дня голосування в Росії 11 вересня на місцевих і губернаторських виборах по всій країні, найбільш ймовірної дати для проведення референдумів про анексію", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Кремль також міг би відкласти ці російські регіональні та місцеві вибори, щоб обмежити прояв внутрішнього невдоволення російським вторгненням в Україну.

Також Путін може використати ядерну загрозу для стримування контрнаступу ЗСУ на тимчасово окуповані території.

"Путін може вважати, що загроза ядерною зброєю або її застосування відновлять стримування Росії. У такому разі Україна та її західні партнери суттєво скорочують тимчасові рамки проведення контрнаступу до того, як Кремль анексує окуповану територію", - попереджають аналітики.

Нагадаємо, командування північного флоту РФ проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.