В США повідомили про підготовку РФ до анексії нових територій України та пообіцяли жорстку відповідь

США мають інформацію про підготовку Росією анексії нових територій України. Йдеться про Донецьку, Луганську, а також частини Херсонської та Запорізької областей. У Білому домі запевнили, що США на такий вчинок Росії відреагують швидко та жорстко.

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Про це заявив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо значний масив доказів з розвідувальних і відкритих джерел про те, що Росія планує спробу анексувати додаткові українські території.Росія починає оголошувати, можна сказати, свої "правила й умови" анексії, як це було 2014 року", – сказав Кірбі.

"Росія вже поставила нелегітимних контрольованих осіб на територіях України, які вона контролює. І ми знаємо її подальші кроки: спершу ці "керівники" організують постановковий "референдум" про приєднання до Росії, потім Росія використає ці "референдуми" у своєму намаганні анексувати нові території України", – додав представник Білого дому.

Він уточнив, що наразі російська влада розглядає план анексії частин Херсонської та Запорізької областей, а також повністю – Донецької й Луганської. Кірбі пояснив, що РФ вже почала підготовку до такого кроку, ввівши в обіг рублі на окупованих територіях, блокуючи доступ до Інтернету, переслідуючи людей із проукраїнськими поглядами і встановлюючи контроль над ЗМІ.

"Кремль не оголошував часу проведення цих референдумів, але їхні гауляйтери говорили, що вони відбудуться в цьому році, ймовірно разом із регіональними виборами в Росії 11 вересня", – сказав координатор Ради з нацбезпеки США.

Він також нагадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ заявляла, що в її плани не входить окупація України.

"Якщо Росія все ж утілить у життя свої плани щодо анексії, наша відповідь буде швидкою і жорсткою – і спільною з нашими союзниками й партнерами. На Росію накладуть додаткові санкції, вона стане ще більшим вигнанцем, ніж зараз. Ми ніколи не визнаємо жодні анексовані Росією території", – запевнив Кірбі.

Водночас він висловив думку, що Україна, ймовірно, зможе відвоювати захоплені Росією території воєнним шляхом.

Нагадаємо, що 15 липня в Україну прибули перші американські далекобійні реактивні системи залпового вогню M270.