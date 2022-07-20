В США сообщили о подготовке РФ к аннексии новых территорий Украины и пообещали жесткий ответ

США располагают информацией о подготовке Россией аннексии новых территорий Украины. Речь идет о Донецкой, Луганской, а также частях Херсонской и Запорожской областей. В Белом доме заверили, что США на такой поступок России отреагируют быстро и жестко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, пишет "Европейская правда".

"Мы видим значительный массив доказательств из разведывательных и открытых источников о том, что Россия планирует попытку аннексировать дополнительные украинские территории. Россия начинает объявлять, можно сказать, свои "правила и условия" аннексии, как это было в 2014 году", – сказал Кирби.

"Россия уже поставила нелегитимных контролируемых лиц на территориях Украины, которые она контролирует. И мы знаем ее дальнейшие шаги: сначала эти "руководители" организуют постановочный "референдум" о присоединении к России, затем Россия использует эти "референдумы" в своей попытке аннексировать новые территории Украины", – добавил представитель Белого дома.

Он уточнил, что российские власти рассматривают план аннексии частей Херсонской и Запорожской областей, а также полностью – Донецкой и Луганской. Кирби объяснил, что РФ уже начала подготовку к такому шагу, введя в обращение рубли на оккупированных территориях, блокируя доступ в Интернет, преследуя людей с проукраинскими взглядами и устанавливая контроль над СМИ.

"Кремль не объявлял времени проведения этих референдумов, но их гауляйтеры говорили, что они состоятся в этом году, вероятно, вместе с региональными выборами в России 11 сентября", - сказал координатор Совета по нацбезопасности США.

Он также напомнил, как в начале полномасштабного вторжения РФ заявляла, что в ее планы не входит оккупация Украины.

"Если Россия все же воплотит в жизнь свои планы по аннексии, наш ответ будет быстрым и жестким – и совместно с нашими союзниками и партнерами. На Россию наложат дополнительные санкции, она станет еще большим изгнанником, чем сейчас. Мы никогда не признаем никакие аннексированные Россией территории", – заверил Кирби.

В то же время, он выразил мнение, что Украина, вероятно, сможет отвоевать захваченные Россией территории военным путем.

Напомним, 15 июля в Украину прибыли первые американские дальнобойные реактивные системы залпового огня M270.