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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности применить ядерное оружие
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова мобилизовать свои средства сдерживания ядерной войны и противостоять любому военному столкновению с США и Южной Кореей.
Об этом сообщает Reuters.
"Наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и наша нация по сдерживанию ядерной войны также полностью готова мобилизовать свою абсолютную силу верно, точно и быстро для выполнения своей миссии", - сказал Ким Чен Ин.
В своей речи он подчеркнул, что Вашингтон продолжает "опасные, незаконные враждебные действия" против Северной Кореи и стремится оправдать свое поведение "демонизацией" страны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Выступление Кима прозвучало после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.
Ким Чен Ын также осудил нового консервативного президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, обвинив его в угрозе безопасности Северной Кореи и праве на самооборону.
Офис Юна в свою очередь выразил глубокую обеспокоенность по поводу "угрожающих" высказываний Кима, заявив, что Южная Корея способна "решительно и эффективно" ответить на любые провокации в любое время.
"Мы снова призываем Северную Корею пойти по пути диалога для достижения реальной денуклеаризации и мира", - заявила на брифинге спикер Юна Кан Ин Сун.
Напомним, как говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия.
Отметим, что страна-агрессор РФ постоянно угрожает миру применением ядерного оружия. Так, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех вариантах Россия может применить ядерное орудие.