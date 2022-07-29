Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности применить ядерное оружие

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна готова мобилизовать свои средства сдерживания ядерной войны и противостоять любому военному столкновению с США и Южной Кореей.

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Об этом сообщает Reuters.

"Наши вооруженные силы полностью готовы реагировать на любой кризис, и наша нация по сдерживанию ядерной войны также полностью готова мобилизовать свою абсолютную силу верно, точно и быстро для выполнения своей миссии", - сказал Ким Чен Ин.

В своей речи он подчеркнул, что Вашингтон продолжает "опасные, незаконные враждебные действия" против Северной Кореи и стремится оправдать свое поведение "демонизацией" страны.

Выступление Кима прозвучало после того, как официальные лица Сеула и Вашингтона заявили, что Пхеньян завершил подготовку к проведению своего первого ядерного испытания с 2017 года.

Ким Чен Ын также осудил нового консервативного президента Южной Кореи Юн Сук Йоля, обвинив его в угрозе безопасности Северной Кореи и праве на самооборону.

Офис Юна в свою очередь выразил глубокую обеспокоенность по поводу "угрожающих" высказываний Кима, заявив, что Южная Корея способна "решительно и эффективно" ответить на любые провокации в любое время.

"Мы снова призываем Северную Корею пойти по пути диалога для достижения реальной денуклеаризации и мира", - заявила на брифинге спикер Юна Кан Ин Сун.

Напомним, как говорится в исследовании аналитического центра по конфликтам и вооружениям SIPRI, риск применения ядерного оружия является самым большим за последние десятилетия.

Отметим, что страна-агрессор РФ постоянно угрожает миру применением ядерного оружия. Так, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, в каких четырех вариантах Россия может применить ядерное орудие.