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Пентагон озвучив свою позицію щодо нерозповсюдження ядерної зброї
В Пентагоні заявили, що виступають за повну ліквідацію всієї ядерної зброї у світі, проте визнають, що є фактори, які заважають цьому.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони США.
За словами заступника міністра оборони США Коліна Халь, обстановка в області безпеки заважає прогресу в досягненні цілей договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Він зазначив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну і ядерні загрози з боку Москви заважають роззброєнню.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Колін додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск модернізація і розширення своєї ядерної зброї Китаєм, розробка ядерної зброї Іраном і підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.
"Незважаючи на виклики в поточному середовищі безпеки, Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з іншими ядерними державами, де це можливо, для зменшення ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", – каже він.
Нагадаємо, що диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що його країна готова мобілізувати свої засоби стримування ядерної війни та протистояти будь-якому військовому зіткненню зі США та Південною Кореєю.