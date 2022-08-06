РФ масово перекидає війська на південь, - розвідка Британії

Російські війська скупчуються на півдні в очікуванні контрнаступу України або готуючись до можливого штурму.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

"Російські війська майже точно скупчуються на півдні, очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до наступу. Довгі конвої російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого продовжують рухатися з Донбасу на південний захід",- йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що техніка рухається з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонні тактичні групи (БТГ) чисельністю від 800 до 1000 військовослужбовців розгорнуті в Криму і майже напевно будуть використані для підтримки російських військ у Херсонській області.

Також 2 серпня 2022 року до Криму була перекинута нова БТГ, а також передислокуються БТГ зі складу Східного угруповання військ. Ймовірно, найближчими днями їх відправлять у Херсонську область.

Нагадаємо, що в ніч на 6 серпня РФ вдарила по житлових кварталах Дніпропетровщини. В результаті обстрілу Нікополя троє людей отримали поранення.