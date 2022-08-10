ВСУ нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, расположенной на временно оккупированной территории Херсонской области. Об этом 10 августа сообщило Оперативное командование "Юг".

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"Наш огневой контроль транспортно-логистических путей на временно оккупированных территориях Херсона привел к закреплению статуса моста в районе Каховской ГЭС, как непригодного для использования. Попадание аккуратное, но действенное", - рассказали в командовании.

Военные напомнили, что в ночь на 10 августа россияне продолжили обстреливать Николаев и область. Захватчики вели огонь из РСЗО "Смерч". В результате три человека получили ранения, среди них 13-летний ребенок.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в ночь с 7 на 8 августа снова нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам. До этого оккупанты уже закрывали проезд через Антоновский мост, который в ночь на 27 июля также получал очередные повреждения из-за обстрелов с украинской стороны.