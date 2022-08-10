Россия обстреляла Николаев и область: три человека получили ранения, среди них — ребенок

Ночью, 10 августа, около 01:40 российские войска обстреляли Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". В результате три человека получили ранения, среди них 13-летний ребенок. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Российские военные также попали по жилым домам, территории предприятия, складским помещениям и автобазе. Подробная информация уточняется.

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Кроме того, под вражеский огонь попали Николаевский и Баштанский районы. Во второй половине дня 9 августа и ночью 10 августа захватчики обстреляли населенные пункты Галицины Николаевского района. В результате чего повреждены жилые дома и загорелись хвойная подстилка и лесные насаждения Галициновского лесного урочища.

9 августа, во второй половине дня в результате обстрелов Первомайской громады в с. Константиновка произошло возгорание сухостоя вблизи жилых домов.

В результате обстрелов также горели поля в с. Поляна и с. Широкое Баштанского района.

Ранее сообщалось, что ВС РФ дважды за ночь на 10 августа обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак 13 человек погибли, еще 11 получили ранения.