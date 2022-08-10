В Никопольском районе российская армия убила 13 человек, ранила - 11

ВС РФ дважды за ночь на 10 августа обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. В результате атак 13 человек погибли, еще 11 получили ранения. Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко.

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Под вражеский огонь попали Марганец и Мировская громада. Оккупанты запустили 80 реактивных снарядов по жилым домам.

Кроме того, россияне повредили более 20 многоэтажек, ЦНАП, дворец культуры, общежитие, две школы, здание горсовета и еще несколько админпомещений. Выведена из строя линия электропередач, из-за чего несколько тысяч жителей Марганца остались без света. В настоящее время в городе работают аварийные бригады электриков.

В Марганце 10 человек погибли, 11 получили травмы и ранения; в Вышетарасовке Мировской громады погибла одна женщина.

"Ее дом полностью разрушен вражеским снарядом. Пострадали супруги. Женщина с ранениями в больнице. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести. Муж лечится дома", — рассказал Резниченко.

Всего в селе повреждены 11 частных домов и газопровод, из-за чего тысячи людей остались без газа.

Никопольский район расположен на противоположном берегу Днепра от Энергодара, недалеко от которого россияне обустроили военную базу на территории Запорожской АЭС. Захватчики ежедневно обстреливают противоположный берег — Никопольский район регулярно попадает под вражеский огонь.

Днем ранее военные российской армии трижды ударили по Никополю Днепропетровской области, выпустили около 120 снарядов из РСЗО.