Взрывы на Днепропетровщине: Россия нанесла ракетные удары по предприятию и домам

Российские захватчики в ночь на 8 августа атаковали Днепропетровскую область ракетами Х-59, открывали огонь из "Градов" и ствольной артиллерии. В результате в регионе были зафиксированы многочисленные разрушения.

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Об этом в Facebook сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Оккупанты выпустили две ракеты Х-59 по предприятию в Червоногригорьевской громаде Никопольского района. Захватчики уничтожили административное и весовое помещение и один автомобиль; повредили 4 здания складов, электрощитовую, десять единиц спецтехники и легковых машин, гаражи.

Обломки ракет повредили 10 жилых домов. Взрывная волна выбила окна в здании насосной станции. Еще 20 реактивных снарядов из "Градов" оккупанты выпустили между селами в Марганецкой громаде. Со ствольной артиллерии ударили по приграничным территориям Зеленодольской громады.

По предварительной информации, пострадавших в результате атак нет.

Кроме того, оккупанты вечером 7 августа нанесли ракетный удар по военным объектам в Винницкой области, при этом в области сигнал воздушной тревоги включили с опозданием. Причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности выясняются.