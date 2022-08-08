В Винницкой области система воздушной тревоги дала сбой во время атаки

Оккупанты вечером 7 августа нанесли ракетный удар по военным объектам в Винницкой области, при этом в области сигнал воздушной тревоги включили с опозданием. Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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В результате ракетного удара есть пострадавшие, информация о разрушении уточняется.

Известно, что сигнал воздушной тревоги был включен в области в момент прилета ракеты.

"Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности. Держим строй!", - отметили в командовании.

Ранее, 7 августа сообщалось, что за сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли пять мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения.