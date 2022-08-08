Проект "Штаб-квартира" Проект "Штаб-квартира"
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

В Винницкой области система воздушной тревоги дала сбой во время атаки

В Винницкой области система воздушной тревоги дала сбой во время атаки

Оккупанты вечером 7 августа нанесли ракетный удар по военным объектам в Винницкой области, при этом в области сигнал воздушной тревоги включили с опозданием. Об этом в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.
Поддержать delo.ua

В результате ракетного удара есть пострадавшие, информация о разрушении уточняется.

Известно, что сигнал воздушной тревоги был включен в области в момент прилета ракеты.

"Тип ракет устанавливают соответствующие службы. Выясняются причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности. Держим строй!", - отметили в командовании.

Ранее, 7 августа сообщалось, что за сутки в Донецкой области от российских обстрелов погибли пять мирных жителей. Еще восемь человек получили ранения.

Автор:
Вита Молодан