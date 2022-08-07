В Генштабе ВСУ рассказали о боях вокруг Донецка: где еще пытаются прорваться оккупанты

Российские оккупанты в воскресенье снова пытались прорвать оборону украинских войск в направлениях расположенных вокруг Донецка городов Красногоровка, Авдеевка, Марьинка и поселка Пески, боевые действия в этих районах продолжаются, говорят в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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Сообщается об обстрелах из артиллерии и танков в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Шевченко, Нетайлово, Невельское, Красногоровка и Нью-Йорк. Кроме того, возле Авдеевки, Марьинки, Каменки и Владимировки зафиксировано нанесение авиаударов.

На северо-востоке Донетчины враг совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Краматорск, Северск, Верхнекаменское, Григоровка, Райгородок и Звановка, нанес авиаудар неподалеку от Спорного.

"Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение вблизи Верхнекаменского, успеха не имел, отошел", - добавляют в Генштабе.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах городов Бахмут, Соледар и Константиновка, сел Яковлевка, Покровское, Вершина, Кодема и Бахмутское. Также противник задействовал авиацию у Бахмута, Соледара и Зайцево.

"Противник вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Яковлевка и Вершина, успеха не имел, отошел. Вблизи Кодемы продолжаются боевые действия. Силами разведывательной группы враг пытался определить систему обороны наших войск недалеко от Белогоровки. Группа обнаружена и обезврежена", – рассказали в Генштабе.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле сел Довгенькое, Большая Камышеваха, Сулиговка, Родное, Богородичное и Краснополье. Недалеко от Вернополья оккупанты пытались вести штурмовые действия, но отмечается, что украинские военные отбросили врага назад. Кроме того, потерями и отступлением завершилась для оккупантов разведка боем вблизи Богородичного и Долины.

На Харьковском направлении враг, кроме артиллерийского огневого поражения по линии столкновения, нанес авиационные удары у Пришиба, Верхнего Салтова и Ртищевки, а также проводил разведку беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском и Запорожском направлениях также продолжаются обстрелы вдоль линии столкновения: враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Никольское, Веселое, Новоданиловка, Малые Щербаки, Новоселка и Большая Новоселка.

На Южнобугском же направлении российские войска совершали обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения, нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Андреевка, Белогорка, Новониколаевка, Александровка, Мирное, Великое Артаково и Таврическое.

Кроме этого, сообщается о наступательных боях у села Благодатное Херсонской области, в ходе которых россияне успеха не имели и отошли назад.

На севере страны враг вел воздушную разведку и обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Гай и Гремяч Черниговской области и Новые Вырки и Николаевка Сумской области.