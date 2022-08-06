За неделю обязательной эвакуации из Донецкой области удалось вывезти лишь 2 тысячи человек

Более 2 тысяч граждан, среди которых женщины, дети, пожилые и маломобильные люди, были вывезены из Донецкой области за первую неделю обязательной эвакуации, сообщают в Министерстве по реинтеграции оккупированных территорий.

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Также в ведомстве отмечают, что на уходящей неделе удалось вывезти с территории России еще троих украинских детей: оккупанты доставили семью харьковчанки Любови Бобро с малыми детьми в Сибирь, но усилиями команды Минреинтеграции они были возвращены домой. Всего же на сегодняшний день в Украину возвращено 50 детей, незаконно вывезенных в РФ.

Отметим, что по состоянию на 4 августа в МинТОТ сообщали, что в ходе обязательной эвакуации гражданского населения из Донецкой области было вывезено 1138 граждан. Среди них было 246 детей и 57 маломобильных лиц с инвалидностью.

Также с начала недели на тот момент удалось эвакуировать из неподконтрольных Украине территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей около 2,7 тысяч гражданских лиц. Кроме того, отмечалось, что из оккупированной части Харьковской области, но только за один день 1 августа, было доставлено в безопасные места 872 человека, среди которых 203 ребенка.

Напомним, что объявляя о необходимости обязательной эвакуации населения, остающегося в Донецкой области, министр по вопросам ВТО Ирина Верещук заявляла, что по состоянию на конец июля в регионе находятся 200-220 тысяч человек, из которых 52 тысячи - дети.

До войны, на 1 февраля, численность населения подконтрольных Украине пяти районов Донецкой области оценивалась в 1790 тысяч человек, а без полностью оккупированного с тех пор Мариупольского района - в 1287 тысяч.

Хотя эвакуация фактически началась уже 1 августа, и на следующий день первые эвакуированные поездом из Покровска уже прибыли в Кропивницкий, Кабинет министров лишь во вторник официально распорядился ее начать. А именно жители Донбасса должны быть переправлены в безопасные районы Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.