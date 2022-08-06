За тиждень обов’язкової евакуації з Донеччини вдалося вивезти лише 2 тисячі людей

Понад 2 тисячі громадян, серед яких жінки, діти, літні та маломобільні люди, були вивезені з Донецької області за перший тиждень обов’язкової евакуації, повідомляють у Міністерстві з реінтеграції окупованих територій.

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Також у відомстві кажуть, що на тижні, що минає, вдалося вивезти з території Росії ще трьох українських дітей: окупанти доправили сім’ю харків’янки Любові Бобро з малими дітьми до Сибіру, але зусиллями команди Мінреінтеграції вони були повернуті додому. Загалом же на сьогодні в Україну повернуто 50 дітей, незаконно вивезених до РФ.

Зазначимо, що станом на 4 серпня у МінТОТ повідомляли, що під час обов’язкової евакуації цивільного населення з Донеччини було вивезено 1138 громадян. Серед них були 246 дітей та 57 маломобільних осіб з інвалідністю.

Також з початку тижня на той момент вдалося евакуювати з непідконтрольних Україні територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей майже 2,7 тисячі цивільних. Крім цього, зазначалося, що з окупованої частини Харківської області, але лише за один день 1 серпня, було доправлено у безпечні місця 872 особи, серед яких 203 дитини.

Нагадаємо, що оголошуючи про необхідність обов’язкової евакуації населення, що залишається у Донецькій області, міністр з питань ТОТ Ірина Верещук заявляла, що станом на кінець липня в регіоні перебувають 200-220 тисяч людей, з яких 52 тисячі - діти.

Натомість до війни, на 1 лютого, чисельність населення підконтрольних Україні п'яти районів Донецької області оцінювалася у 1790 тисяч осіб, а без повністю окупованого з тих пір Маріупольского району - у 1287 тисяч.

Хоча евакуація фактично розпочалася вже 1 серпня, і наступного дня перші евакуйовані потягом з Покровська вже прибули в Кропивницький, Кабінет міністрів лише у вівторок офіційно розпорядився її розпочати. А саме мешканців Донбасу мають переправити у безпечні райони Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської та Чернівецької областей.