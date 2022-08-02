Україна розпочала обов’язкову евакуацію з Донецької області

2 серпня розпочалася обов’язкова евакуація мешканців Донецької області до регіонів, де не ведуться бойові дії. Так, вранці вівторка перший потяг з Покровська прибув до Кропивницького.

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"Розпочалася обов’язкова евакуація з Донеччини. Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький. Жінки, діти, люди похилого віку, багато маломобільних. Усіх зустріли та розселили, всім допомогли", - повідомила міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

Вона подякувала за допомогу місцевим службам, начальнику Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрію Райковичу та його команді, так само як і міжнародним організаціям та волонтерам, зазначивши, що виконана робота є "зразковою".

Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Укрзалізниця Фото: Facebook-сторінка Ірини Верещук Фото: Facebook-сторінка Ірини Верещук Фото: Facebook-сторінка Ірини Верещук Фото: Facebook-сторінка Ірини Верещук Фото: Facebook-сторінка Ірини Верещук

В свою чергу, як повідомили в "Укрзалізниці", першим рейсом вдалося доставити 136 пасажирів, з яких 44 - маломомібільні. Безпосередньо в поїзді було оформлено матеріальні виплати для 42 тимчасово переміщених осіб, з яких 15 дітей.

"Дякуємо World Central Kitchen за те, що всі нагодовані, "Укрпошті" — за чітку координацію виплат на станції, залізничним лікарям ЦОЗ Дніпра та Львова за кваліфікований супровід поїзда, а також усім службам і волонтерам, задіяним у порятунку українців з Донеччини", - додали в УЗ.

Нагадаємо, що початок обов’язкової евакуації населення, що залишилося на підконтрольній частині Донецької області, Верещук анонсувала 30 липня, мотивуючи таке рішення тим, що взимку в регіоні внаслідок руйнувань через війну не буде можливості опалювати житловий фонд.

Громадяни мають право відмовитися від евакуації, однак для цього потрібно буде підписати відповідний документ, яким вони офіційно засвідчать, що розуміють та усвідомлюють усі наслідки та несуть персональну відповідальність за власне життя.