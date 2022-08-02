Украина начала обязательную эвакуацию из Донецкой области

2 августа началась обязательная эвакуация жителей Донецкой области в регионы, где не ведутся боевые действия. Так, утром вторника первый поезд из Покровска прибыл в Кропивницкий.

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"Началась обязательная эвакуация из Донетчины. Первый поезд прибыл сегодня утром в Кропивницкий. Женщины, дети, пожилые люди, много маломобильных. Всех встретили и расселили, всем помогли", - сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она поблагодарила за помощь местные службы, начальника Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича и его команду, равно как и международные организации и волонтеров, отметив, что выполненная работа является "образцовой".

Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Укрзализныця Фото: Facebook-страница Ирины Верещук Фото: Facebook-страница Ирины Верещук Фото: Facebook-страница Ирины Верещук Фото: Facebook-страница Ирины Верещук Фото: Facebook-страница Ирины Верещук

В свою очередь, как сообщили в "Укрзализныце", первым рейсом удалось доставить 136 пассажиров, из которых 44 - маломобильные. Непосредственно в поезде были оформлены материальные выплаты для 42 временно перемещенных, из которых 15 детей.

"Благодарим World Central Kitchen за то, что все накормлены, "Укрпочту" — за четкую координацию выплат на станции, железнодорожным врачам ЦОЗ Днепра и Львова за квалифицированное сопровождение поезда, а также всем службам и волонтерам, задействованным в спасении украинцев с Донбасса", - добавили в УЗ.

Напомним, что начало обязательной эвакуации населения, оставшегося на подконтрольной части Донецкой области, Верещук анонсировала 30 июля, мотивируя такое решение тем, что зимой в регионе в результате разрушений из-за войны не будет возможности отапливать жилой фонд.

Граждане имеют право отказаться от эвакуации, однако для этого нужно будет подписать соответствующий документ, которым они официально заверят, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь.