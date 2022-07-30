Правительство объявит обязательную эвакуацию из Донецкой области, - Верещук

Из-за разрушения газопроводов в Донецкой области в отопительный период дома в регионе останутся без тепла. Поэтому правительство приняло решение объявить обязательную эвакуацию из населенных пунктов Донецкой области.

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Об этом 30 июля в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Все газопроводы, которые можно было отремонтировать, отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что могло бы зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом — тепла на Донетчине в зимний период не будет. 33 статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная", - объяснила Верещук.

По данным правительства, по состоянию на конец июля в Донецкой области находятся 200-220 тысяч человек, из них 52 тысячи детей. Однако граждане вправе отказаться от эвакуации. Для этого нужно будет подписать соответствующий документ, которым они официально подтвердят, что понимают и осознают все последствия и несут персональную ответственность за свою жизнь.

"Мы демократическая страна, мы не можем кого-то заставлять силой, но такая форма будет обязательна и с подписью такого человека", — пояснила она.

Ранее Верещук сообщала, что Украина создала штаб, разворачивает силы и средства массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области.

Отметим, что боевые действия на Донбассе усилились с первого дня полномасштабного вторжения и не утихают до сих пор. Донецкая область постоянно под вражеским огнем, в частности, 27 июля российские оккупационные войска атаковали Бахмут. На месте попадания провели спасательную операцию, предварительно известно, что в результате удара погибли и ранены.