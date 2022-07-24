Россияне в течение суток нанесли 15 ударов по Донецкой области: разрушены две школы и частные дома

Российские военные в течение суток обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области из артиллерии, ракетными установками, РСЗО "Ураган" и "Град". В частности, утром 24 июля в результате вражеского удара были разрушены две школы.

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Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Еще две школы разрушили российские оккупанты в Донецкой области сегодня утром - в Константиновке и Бахмуте. Кроме того, в Новодмитровке от рашистского огня пострадал детский сад", - проинформировал Кириленко.

По его словам, около 05:00 утра российская ракета ударила по окрестностям Кураховской общины, в результате чего был разрушен частный дом.

"Не прекращаются обстрелы Северска, Марьинки и Красногоровки – поврежденные частные дома и хозяйственные объекты. О пострадавших сейчас информация не поступала", - добавил он.

Всего за сутки россияне обстреляли девять населенных пунктов области, нанеся 15 ударов. Враг направил огонь на жилые дома. Есть погибшие и раненые.

Под ударами находились города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Константиновка, Курахово, пгт Острое и Курдюмовка, села Веселое и Каменка.

Как сообщили в Нацполиции, россияне наносили удары из авиации, артиллерии, ракетных установок, РСЗО "Ураган" и "Град".

"Разрушены и повреждены 23 гражданских объекта: 18 жилых домов, две школы, гаражи, хозяйственные сооружения", - говорится в сообщении.

Полиция и СБУ открыли уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 23 июля в Луганской области вблизи Лисичанска под смертельный огонь Вооруженных сил Украины попал ОМОН из Сахалина. В частности, в Кадиевке разрушена казарма с военными.