В Каховке раздались взрывы. В центре города обнаружили обломки ракет

В воскресенье, 24 июля, в оккупированной российскими захватчиками Каховке Херсонской области прогремели взрывы, а очевидцы сообщают об обломках ракет в центре города. Сообщается и о ракетном прилете вблизи ГЭС. В нескольких зданиях у набережной в Каховке выбиты окна.

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По идее, сработала ПВО оккупантов.

Также сообщают о попадании по скоплению врага в другом районе Каховки. После взрыва люди наблюдали столб дыма. В соседней Новой Каховке местные жители сообщают о вероятном прилете у моста через Каховскую ГЭС.

Напомним, что Вооруженные силы Украины 13 июля попали во вражеский склад с боеприпасами в оккупированной Новой Каховке. Состав с боеприпасами оккупантов находился в районе завода "Сокол".

А перед этим "главе" так называемой "администрации" временно оккупированной войсками РФ Новой Каховки Владимиру Леонтьеву сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. Подозреваемый в условиях военного положения 2 апреля принял предложение о сотрудничестве от представителей вооруженных сил РФ.