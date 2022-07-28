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Верещук призвала жителей Донецкой области готовиться к эвакуации
Украина создала штаб, разворачивает силы и средства для массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области. Это решение вызвано активными боевыми действиями, из-за которых в городах и селах трудно или вообще невозможно восстановить газо- водо- электроснабжение.
Об этом в Facebook сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Из-за постоянного обстрела во многих частях области нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Учитывая, что впереди осенне-зимний период, в правительстве решили, что людей нужно перевозить в более безопасные регионы.
В первую очередь будут эвакуировать женщин, детей, пожилых, а также больных и маломобильных.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Верещук отметила, что центральные и западные области Украины уже готовятся принимать людей из Донецкой области.
"Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь вовремя. Будьте мудрыми и готовьтесь к эвакуации!", — обратилась министр к жителям Донбасса.
Отметим, что боевые действия на Донбассе усилились с первого дня полномасштабного вторжения и не утихают до сих пор. Донецкая область постоянно под вражеским огнем, в частности, 27 июля российские оккупационные войска атаковали Бахмут. На месте попадания провели спасательную операцию, предварительно известно, что в результате удара есть погибшие и раненые.