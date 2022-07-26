Россияне с жестокостью сжигают населенные пункты в Луганской области, - ОВА

Чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не подчиняются. Разбивая сразу по несколько улиц, оккупанты улучшают свое тактическое положение для наступления на Донетчину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Уже почти месяц, как враг подошел почти на границу нашего региона, и чтобы ее пересечь жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди - нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крова" ", - сказал Гайдай.

Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелам подверглись десятки населенных пунктов. В районах восьми из них враг задействовал авиацию.

По словам главы области, за минувшие сутки отбиты четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои идут до сих пор.

"Вчера россияне попали четырьмя ракетами, организовали два массивных артиллерийских обстрела и еще дважды применяли минометы там, где им удалось несколько приблизиться", - сообщил он.

Глава ОВА отметил, что оккупанты оставляют лишь пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов.

"То, что они сделали с Врубовкой, когда нужно было быстрее прорваться в Лисичанск, или с Новотошковским, где осталось всего 10 человек из числа местного населения, еще в апреле. Русской армии безразлично, что будет в селе или городе завтра, что они калечат жизнь даже тем, кто их ждал все эти годы", - подчеркнул Гадай.

Напомним, окупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донетчины, но пока не могут выйти на админграницы Луганской области.