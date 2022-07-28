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Верещук закликала мешканців Донеччини готуватися до евакуації
Україна створила штаб, розгортає сили та засоби для масової евакуації людей із населених пунктів Донецької області. Це рішенням спричинене активними бойовими діями, через які в містах та селах важко, або взагалі неможливо відновити газо- водо- електропостачання.
Про це у Facebook повідомила віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Через постійний обстріли в багатьох частинах області немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Враховуючи, що попереду осінньо-зимовий період, в уряді вирішили, людей треба перевозити до більш безпечних регіонів.
В першу чергу будуть евакуйовувати жінок, дітей, людей похилого віку, а також хворих і маломобільних.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Верещук зазначила, що центральні та західні області України вже готуються приймати людей із Донецької області.
"Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики й води, без тепла та зв’язку, без ліків та їжі, під обстрілами, піддаєте себе та своїх близьких смертельній небезпеці. Немає причин так робити. Евакуюйтеся. Вчасно. Будьте мудрими та готуйтеся до евакуації!", — звернулась міністр до мешканців Донеччини.
Зазначимо, що бойові дії на Донбасі посилилися з першого дня повномасштабного вторгнення, і не вщухають досі. Донецька область постійно під ворожим вогнем, зокрема, 27 липня російські окупаційні війська атакували Бахмут. На місці влучання провели рятувальну операцію, попередньо відомо, що в наслідок удару є загиблі та поранені.