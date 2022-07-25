Российские войска не могут выйти на админграницу Луганской области, - ОВА

Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донецкой области, но пока не могут выйти на админграницы Луганской.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

За последние сутки врагом выпущены три ракеты, совершены три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела по населенным пунктам Луганщины, граничащим с Донецкой областью.

Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление.

"Земля вокруг этих населенных пунктов напоминает планету с многочисленными кратерами – туда почти ежеминутно попадают снаряды", - отметил Гайдай.

По его словам, оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донбасса.

"Но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона. Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается - 24 июля снова отошли с потерями", - подчеркнул Гайдай.

По всем направлениям россияне не только не продвинулись, но и недосчитались навсегда оставшихся в украинской земле оккупантов.

Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

"Шестой месяц Луганщина противодействует российскому вторжению. Россияне настраивались на краткосрочную войну с быстрой капитуляцией Украины, но по итогам более 150 дней они то захватывают Белогоровку, пытаясь улучшить тактическое положение, то уходят из нее. Это не то, о чем мечтала "вторая армия мира ". Амбициозные планы нарушили ВСУ", - подытожил Гайдай.

Напомним, в Луганской области вблизи Лисичанска под смертельный огонь Вооруженных сил Украины попал ОМОН из Сахалина. В частности, в Кадиевке разрушена казарма с военными.