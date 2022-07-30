Российские военные обстреляли ремонтную базу в Бахмуте. Есть жертвы

Ночью 30 июля оккупанты из Российской Федерации открыли огонь по Бахмуту Донецкой области. Целью захватчиков стала ремонтная база, сообщает в Facebook главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.

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"В 10:25 личный состав главного управление приступил к проведение аварийно – спасательных и поисковых работ на месте разрушения 2-х этажного здания ремонтной базы железнодорожных путей в г. Бахмут, разрушенной в результате обстрела ночью", - сказано в сообщении ГСЧС.

Спасатели уже извлекли из-под завалов тело одного погибшего мужчины. В ГСЧС считают, что под завалами могут быть еще 2 человека.

Ранее, в течение суток, 28 июля, российская армия обстреляла Бахмут в Донецкой области четыре раза из "Ураганов". В результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые.

Отметим, что Украина создала штаб, разворачивает силы и средства для массовой эвакуации людей из населенных пунктов Донецкой области. Это решение вызвано активными боевыми действиями, из-за которых в городах и селах трудно или вообще невозможно возобновить газо- водо- электроснабжение.