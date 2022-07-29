Силы РФ готовятся возобновить наступление на Харьков, — ISW

Российские войска создают условия для возобновления наступательных операций на Харьков. К такому мнению пришли военные эксперты Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронтах 28 июля, сообщает пресс-служба ISW.

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"28 июля российские войска не добились никаких успехов на харьковском направлении, но, возможно, создают условия для возобновления наступательных операций. Успешные российские наступательные операции в Харькове крайне маловероятны, но россияне, скорее всего, попытаются получить больше позиций в области до референдумов на временно оккупированных территориях", - отмечают аналитики ISW.

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В это же время в Донецкой области оккупанты стремятся извлечь выгоду из удачного продвижения вокруг Бахмута и могут снизить приоритет взятия Северска.

Военные эксперты прогнозируют, что россияне могут активизироваться вокруг Авдеевки, чтобы снизить удары украинских сил по Донецку и окрестностям.

Кроме того, в ISW обратили внимание, что, несмотря на подрыв Антоновского моста, военные РФ пытаются сохранить наземные пути через реку Днепр.

Отметим, что ВС РФ почти ежедневно атакуют Харьков и другие населенные пункты области. В ночь с 27 на 28 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Горькому парку в Харькове. Известно, что ночью 28 июля российские войска два раза подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300.