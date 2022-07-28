Оккупанты за ночь нанесли два ракетных удара по Харькову

Ночью 28 июля российские войска два раза подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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"Как результат – два небольших пожара, погашенных нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", — рассказал мэр.

Российские оккупационные войска почти ежедневно атакуют Харьков, цель оккупантов – гражданская инфраструктура, жилые дома и т.д.

Накануне утром 27 июля россияне также ударили по Харькову из ЗРК С-300. Тогда, в частности, в Индустриальном районе около 5 часов оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также 10 автомобилей.

До этого, 26 июля, захватчики нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.