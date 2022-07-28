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Оккупанты за ночь нанесли два ракетных удара по Харькову

Оккупанты за ночь нанесли два ракетных удара по Харькову

Ночью 28 июля российские войска два раза подряд атаковали Харьков. Захватчики запустили по городу ракеты С-300. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

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"Как результат – два небольших пожара, погашенных нашими спасателями. Информации о пострадавших пока нет", — рассказал мэр.

Российские оккупационные войска почти ежедневно атакуют Харьков, цель оккупантов – гражданская инфраструктура, жилые дома и т.д.

Накануне утром 27 июля россияне также ударили по Харькову из ЗРК С-300. Тогда, в частности, в Индустриальном районе около 5 часов оккупанты повредили здание объекта критической инфраструктуры. В результате обстрела горели также 10 автомобилей.

До этого, 26 июля, захватчики нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова.

Автор:
Вита Молодан