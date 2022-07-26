Армия РФ нанесла удары по гражданской инфраструктуре Харькова

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Харькова и Харьковской области. Российские военные утром, 26 июля, нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова, обстреливали Чугуев и Балаклейскую общину.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты около 5 часов утра нанесли удары по гражданской инфраструктуре Слободского района Харькова", - отметил он.

В результате обстрела горела крыша здания автосалона. Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.

По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, пострадавших нет.

Кроме того, оккупанты снова нанесли удары по Чугуеву. Есть попадания по критической инфраструктуре.

"Спасатели продолжают разбирать последствия вчерашних разрушений дома культуры, где в подвале еще остались люди", – отметил Синегубов.

По области в течение суток оккупанты нанесли удары по Циркуновской общине, пострадал жилой дом.

В Балаклейской общине в результате обстрелов россиян также поврежден объект гражданской инфраструктуры.

"Наши защитники держат позиции. Несмотря на то, что россияне «поливают» наших защитников артиллерийским огнем, мы даем отпор по всем направлениям. В том числе и стратегическому - Изюмскому. Харьковские военные нанесли российской армии значительные потери на направлении Цуповка — Дементиевка", - подчеркнул глава ОВА.

Отметим, 25 июля оккупанты ударили по гражданским объектам Чугуева - школе и зданию культуры. В одном из помещений находились люди, оказавшиеся под завалами.