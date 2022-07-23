В Харьковской ОВА отреагировали на инициативу о национализации ТЭЦ-5

Начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов не против инициирования национализации теплоэлектроцентрали №5 и рассмотрит этот вопрос в ближайшее время.

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Как передает "Интерфакс-Украина", в ответ на соответствующий вопрос на брифинге 23 июля глава области отметил, сейчас идет совместная работа с руководством города по вопросу обеспечения тепла в жилых домах во время отопительного сезона.

"Тут я поддерживаю Игоря Александровича [Терехова] по поводу того, что мы должны сделать все, чтобы у людей было тепло в домах. Люди не могут быть заложниками чьих-то частных разборок и так далее. Поэтому мы будем совместно и в дальнейшем отрабатывать вопрос, чтобы люди были с теплом. Мы будем сейчас отрабатывать все варианты и этот вариант в том числе", - сказал Синегубов.

Напомним, что накануне мэр Харькова Игорь Терехов обратился к Синегубову с просьбой направить в Совет национальной безопасности и обороны письмо о необходимости национализации ТЭЦ-5.

Поводом для этого было названо отключение теплоцентралью горячей воды в западной части города без заблаговременного предупреждения, вызванное, как заявил мэр, "финансовыми недопониманиями" ТЭЦ с поставщиком топлива - "Харьковгоргазом".

Отметим, что Харьковская ТЭЦ-5 является одной из самых мощных в Украине (мощнее нее только киевская ТЭЦ-5). Она расположена около села Подворки (Солоницевская община Харьковского района) и способна нести нагрузку до 540 МВт и покрывать тепловую нагрузку до 1420 Гкал/час.

ТЭЦ работает на природном газе и является крупнейшим в Харьковской области потребителем этого топлива. Кроме того, в случае необходимости она может переходить на резервное топливо – топочный мазут.

Предприятие принадлежит оффшорной компании San Posidanius Investments Limited (Кипр), а ее единоличным бенефициаром является житель Швейцарии Рубен Захарян.