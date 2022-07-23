У Харківській ОВА відреагували на ініціативу щодо націоналізації ТЕЦ-5

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов не проти ініціювання націоналізації теплоелектроцентралі №5 та розгляне це питання найближчим часом.

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Як передає "Інтерфакс-Україна", у відповідь на відповідне питання на брифінгу 23 липня глава області зазначив, що зараз триває спільна робота з керівництвом міста з питання забезпечення тепла в житлових будинках під час опалювального сезону.

"Тут я підтримую Ігоря Олександровича [Терехова] з приводу того, що ми повинні зробити все, щоб у людей було тепло в будинках. Люди не можуть бути заручниками чиїхось приватних розбірок і так далі. Тому ми спільно і надалі відпрацьовуватимемо питання, щоб люди були з теплом. Ми зараз відпрацьовуватимемо всі варіанти і цей варіант у тому числі", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, що напередодні мер Харкова Ігор Терехов звернувся до Синєгубова з проханням надіслати до Ради національної безпеки та оборони листа про необхідність націоналізації ТЕЦ-5.

Приводом для цього було названо відключення теплоцентраллю гарячої води в західній частині міста без заздалегідь зробленого попередження, що викликане, як заявив мер, "фінансовими непорозуміннями" ТЕЦ із постачальником палива - "Харківміськгазом".

Зазначимо, що Харківська ТЕЦ-5 є однією з найпотужніших в Україні (потужніше за неї лише київська ТЕЦ-5). Вона розташована біля села Подвірки (Солоницівська громада Харківського району) та здатна нести навантаження до 540 МВт та покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год.

ТЕЦ працює на природному газі та є найбільшим у Харківській області споживачем цього палива. Крім того, у разі потреби вона може переходити на резервне паливо – топковий мазут.

Підприємство належить офшорній компанії San Posidanius Investments Limited (Кіпр), а її одноосібним бенефіціаром є мешканець Швейцарії Рубен Захарян.