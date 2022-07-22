Харків ініціює націоналізацію місцевої ТЕЦ-5

Мер Харкова Ігор Терехов 22 липня звернувся до начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова з проханням надіслати листа до Ради національної безпеки та оборони щодо націоналізації місцевої теплоелектроцентралі №5.

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Як повідомляє прес-служба мерії, передумовою для цього стало те, що теплоцентраль в черговий раз "не виконала зобов'язань перед харків'янами".

Як повідомив на нараді з Тереховим генеральний директор комунального підприємства "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко, ТЕЦ лише ввечері 21 липня повідомила, що з 12:00 п'ятниці в деяких районах міста буде відключено гарячу воду, при тому, що котельня на Павловому Полі зараз виведена у ремонт.

За його словами, без гарячої води тимчасово залишилися мешканці близько 800 будинків на Олексіївці, у Новобаварському та частково Холодногірському районах. Скопенко наголосив, що раніше з ТЕЦ-5 було досягнуто домовленості про те, що містяни будуть забезпечені гарячою водою.

Тепер же "Харківські тепломережі" розпочали оперативний ремонт котельні на Павловому Полі, а гаряче водопостачання зможуть відновити не раніше ніж через 10 днів.

У свою чергу, Терехов зазначив, що харків'яни не повинні бути заручниками "фінансових непорозумінь" між приватними господарюючими структурами.

"Хочу сказати керівникам ТЕЦ-5, "Харківміськгазу": ви - два приватні підприємства, які мають суміжних власників. Нам доведеться проходити опалювальний сезон в умовах війни, тому миритися з пріоритетами ваших комерційних інтересів я не маю наміру. Я хочу, щоб харків'яни стабільно отримували тепло та гарячу воду, тим більше, коли йде війна", - наголосив мер.

Харківська ТЕЦ-5 є однією з найпотужніших в Україні (потужніше – лише київська ТЕЦ-5). Вона розташована біля села Подвірки (Солоницівська громада Харківського району) та здатна нести навантаження до 540 МВт та покривати теплове навантаження до 1420 Гкал/год.

Підприємство належить офшорній компанії San Posidanius Investments Limited (Кіпр), а її одноосібним бенефіціаром є мешканець Швейцарії Рубен Захарян.

ТЕЦ працює на природному газі та є найбільшим у Харківській області споживачем цього палива. Крім того, у разі потреби вона може переходити на резервне паливо – топковий мазут.

На регіональному ринку головним партнером ТЕЦ є "Харківські тепломережі", які транспортують теплову енергію, куплену у ТЕЦ, до житлових масивів та адміністративних центрів, розподіляють її між споживачами та займаються збутовою роботою. Крім того, КП купує у ТЕЦ пом'якшену воду для підживлення тепломережі.