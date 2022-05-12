Рада схвалила указ Зеленського про націоналізацію активів Сбербанку та Промінвестбанку

Верховна Рада схвалила указ президента Володимира Зеленського про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони від 11 травня про примусове вилучення в Україні об'єктів права власності Росії та її резидентів.

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За відповідний законопроект №7371 12 травня проголосували 334 депутати, повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Ухвалений закон набирає чинності з дня опублікування. Сам згаданий указ на сайті президента не публікувався, проте його скан-копія була опублікована на сайті Ради.

У вказаному рішенні РНБО йдеться про конфіскацію 99,77% Промінвестбанку, що належать російській державній корпорації "ВЕБ.РФ", та 100% Міжнародного резервного банку (раніше - Сбербанк, дочірній банк Сбербанку Росії).

Також вирішено відібрати у МР Банку право вимоги боргу Донецької залізниці у сумі майже 4,9 мільярда гривень, боргу заводу "Електроважмаш" у 517 мільйонів гривень, боргу холдингової компанії "Артем" у 205 мільйонів гривень, а також боргу підприємства "Зоря-Машпроект" у 2,3 мільярда гривень. У ПІБ, у свою чергу, держава забирає борг перед ним "Укрзалізниці" у сумі майже 6,8 мільярда гривень.

Крім того, у колишнього Сбербанку конфіскують кредиторські вимоги майже на 14,9 мільярда гривень, а у ПІБ - на 935 мільйонів гривень. Крім цього, обидві фінустанови втратять кошти на накопичувальному та кореспондентському рахунках, облігації внутрішньої держпозики та депозитні сертифікати, емітовані Національним банком України.

Кабінету міністрів та Фонду гарантування вкладів фізосіб за участю НБУ доручено провести націоналізацію зазначених активів протягом 10 днів після опублікування указу Зеленського. Однак він, як зазначено вище, на президентському сайті не публікувався, тому поки не може розглядатися як офіційно опублікований.

Нагадаємо, що 3 березня Рада прийняла закон про основні засади націоналізації Україною активів, що належать Росії та її резидентам, проте конкретних рішень щодо такої конфіскації досі не ухвалювалося.

У пояснювальній записці до нинішнього президентського законопроекту зазначається, що він дозволить створити правові підстави для реалізації заходів, передбачених зазначеним рішенням РНБО "з метою мобілізації необхідних ресурсів для захисту державного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, її національних інтересів в умовах повномасштабної агресивної війни, яку РФ розв'язала та веде проти України та українського народу".

Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль , що уряд затвердив документ, згідно з яким активи РФ на території України перейдуть державному підприємству "Національний інвестиційний фонд". Передбачається, що саме російські активи стануть одним із основних джерел наповнення цього фонду.

Зазначимо, що Нацбанк вирішив відкликати ліцензії та ліквідувати згадані ПІБ та Міжнародний резервний банк ще 25 лютого, наступного дня після початку російського військового вторгнення в Україну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com