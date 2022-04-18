Кабмін схвалив націоналізацію 26 млрд грн активів російських банків

Кабінет міністрів підтримав пропозицію Національного банку України (НБУ) щодо націоналізації 26 млрд грн активів виведених з українського ринку російських банків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Світлана Рекрут, передає "Економічна правда".

За словами голови ФГВФО, на рівні уряду вже є рішення про примусове вилучення.

"Наступні кроки – це рішення РНБО (Рада Національної безпеки та оборони – Delo.ua ) та указ президента про введення його в дію", – заявила Рекрут.

Відповідно до рішення, держава експропріюватиме високоліквідні активи таких банків, як МР Банк (дочка Ощадбанку) та Промінвестбанк. Так, під націоналізацію потраплять гроші на накопичувальному рахунку НБУ, на кореспондентських рахунках банків, кредити державних компаній та зобов'язання материнських структур цих банків.

Крім цього, зазначила Рекрут, у разі затвердження такого рішення конфіскують державні облігації у власності. Таким чином, держава в особі Міністерства фінансів більше нічого не буде винна російським банкам.

Крім цього, будуть також експропрійовані депозитні сертифікати (Нацбанк не повертатиме їм кошти) та корпоративні права цих банків, щоб дозволити мати право на надлишки активів, що залишаться після націоналізації.

"Тобто ми очікуємо, що після задоволення всіх вимог кредиторів у неплатоспроможних банків будуть надлишки активів. Це означає, що всі черги отримають кошти", — пояснила глава ФГВФО.

Рекрут розповіла, що в МР Банку на накопичувальному рахунку залишається 3 млрд грн, чого достатньо для задоволення потреб вкладників до 200 тисяч грн і наступної черги кредиторів і фізичних осіб, вклади яких перевищують цю суму. Кредитори сьомої черги юридичні, особи отримуватимуть виплати за рахунок реалізації портфеля активів банку.

"Портфель залишився в межах 20 млрд грн, також є інші активи, у тому числі нерухомість. Цього більш ніж достатньо, щоб покрити усі черги кредиторів, за винятком пов'язаних осіб. І ми сподіваємось, що у нас будуть надлишки, які також повернемо державі", — наголосила Рекрут.

При цьому права материнських структур (російських Ощадбанку і "ВЕБ.РФ") повинні перейти державі: йдеться про депозити, поточні рахунки або субординований борг материнської структури в банку. Як пояснює Рекрут, це означає, що українські "дочки" не повинні нічого повертати материнській структурі.

Крім того, держава забере у банків кредити, видані українським державним компаніям. Йдеться про чотири державні підприємства, які мають стратегічне значення.

Сума цього боргу перед двома банками без відсотків становить близько 10 млрд грн. Про які підприємства йдеться, Рекрут не уточнила.

Раніше НБУ запропонував уряду націоналізувати активи виведених із ринку "дочок" російських державних банків. Йдеться про Ощадбанк та Промінвестбанк.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну НБУ анулював ліцензії та ліквідував МР Банк (раніше Ощадбанк) та Промінвестбанк. Ці банківські установи перебували під контролем РФ. У Фонді гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) запустили процедуру ліквідації російських банків.

Зазначимо, Україна збирається націоналізувати всю власність Росії у нашій країні, щоб компенсувати частину збитків через війну.

3 березня Верховна Рада ухвалила закон, визначальний порядок націоналізації України активів, що належать Росії.

10 березня закон підписав президент Володимир Зеленський.

Джерело фото: ua. depositphotos. com