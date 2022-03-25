Фонд гарантування почав виплачувати гроші вкладникам української "дочки" російського Ощадбанку

25 березня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) розпочинає виплати відшкодування в межах 200 тисяч грн вкладникам Міжнародного резервного банку (МР Банк) за договорами банківських вкладів, незалежно від дати їх закінчення та за договорами поточних банківських рахунків.

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Як повідомляє прес-служба ФГВФО, відшкодування коштів вкладникам провадиться через відділення банків-агентів Фонду, підключених до автоматизованої системи виплат.

Для отримання грошей за цими договорами вкладники повинні звернутися до будь-якого відділення одного з банків-агентів з паспортом або іншим документом, що засвідчує особу.

Фізособи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Винятки складають громадяни, у паспорті яких є відмітка про право проводити будь-які платежі за серією та номером паспорта або якщо до паспорта внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Також до них належать ті особи, до паспорту яких Державна міграційна служба України внесла дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або на паспорті проставлено слово "відмова".

У Фонді гарантування нагадують, що відшкодування коштів вкладникам провадяться у розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тисяч грн незалежно від кількості вкладів в одному банку.

Нагадаємо, що 27 вересня Ощадбанк Росії вирішив перейменувати свою українську дочірню структуру до Міжнародного резервного банку.

Сталося це після того, як Господарський суд Києва 10 вересня відклав вищезгадану заяву Ощадбанку про відстрочку перейменування. Лише 13 жовтня суд його ухвалив, призначивши засідання на 2 листопада, однак і 2 листопада, а потім 9 листопада засідання переносилося.

У грудні 2021 року Ощадбанк в Україні змінив назву на Міжнародний резервний банк.

У свою чергу 9 листопада голова правління Ощадбанку Росії Герман Греф заявив, що російський держбанк, як і раніше, шукає варіант продажу української "дочки", який би виявився прийнятним для українських регуляторів через дії санкцій проти цієї фінустанови.