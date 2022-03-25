Фонд гарантирования начал выплачивать деньги вкладчикам украинской "дочки" российского Сбербанка

25 марта 2022 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает выплаты возмещения в пределах 200 тысяч грн вкладчикам Международного резервного банк (МР Банк) по договорам банковских вкладов, независимо от даты их окончания и по договорам текущих банковских счетов.

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Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к автоматизированной системе выплат.

Для получения денег по этим договорам вкладчики должны обратиться в любое отделение одного из банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физлица-резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющим их регистрацию в Государственном реестре физических лиц-налогоплательщиков.

Исключения составляют граждане, в паспорте которых есть отметка о праве проводить любые платежи по серии и номеру паспорта или если в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

Также к ним относятся те лица, в паспорт которых Государственная миграционная служба Украины внесла данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или на паспорте проставлено слово "отказ".

В Фонде гарантирования напоминают, что возмещение средств вкладчикам производится в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тысяч грн, независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, что 27 сентября Сбербанк России решил переименовать свою украинскую дочернюю структуру в Международный резервный банк.

Произошло это после того, как Хозяйственный суд Киева 10 сентября отложил вышеуказанное заявление Сбербанка об отсрочке переименования. Лишь 13 октября суд его принял, назначив заседание на 2 ноября, однако и 2 ноября, и затем 9 ноября заседание переносилось.

В декабре 2021 года Сбербанк в Украине сменил название на Международный резервный банк.

В свою очередь 9 ноября председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что российский госбанк по-прежнему ищет вариант продажи украинской "дочки", который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.