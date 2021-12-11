Украинская "дочка" Сбербанка официально сменила название на МР Банк

Сбербанк в Украине сменил название на Международный Резервный Банк – МР Банк.

Об этом сообщает издание "Минфин" со ссылкой на письмо, которое банк разослал контрагентам.

В письме сказано, что 9 декабря 2021 года была зарегистрирована новая редакция устава банка. Название учреждения изменено с АО "Сбербанк" на АО "Международный Резервный Банк", на английском языке – International Reserve Bank или IR Bank.

"Надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество между нашими финансовыми учреждениями", – говорится в письме банка, которое было направлено в адрес других украинских банков.

Напомним, что 27 сентября Сбербанк России решил переименовать свою украинскую дочернюю структуру в Международный резервный банк.

Произошло это после того, как Хозсуд Киева 10 сентября отложил вышеуказанное заявление Сбербанка об отсрочке переименования. Лишь 13 октября суд его принял, назначив заседание на 2 ноября, однако и 2 ноября, и затем 9 ноября заседание переносилось.

В свою очередь 9 ноября председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что российский госбанк по-прежнему ищет вариант продажи украинской "дочки", который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения.

Отметим, что еще в марте 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении к пяти украинским банкам с российским капиталом, включая Сбербанк, санкций в виде запрета вывода капитала из Украины в пользу связанных лиц. Эта мера изначально была введена на один год, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

В марте 2021 года уже нынешний президент Владимир Зеленский продлил санкции на три года, а в июне 2021 года применил тот же запрет на вывод капитала из Украины и к российскому Сбербанку.

Напомним при этом, что Сбербанк ранее уже пытались купить, однако НБУ отказывал в проведении таких сделок. В частности, еще в июле 2017 года он отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а в марте 2018 года отказался согласовать покупку Сбербанка белорусским Паритетбанком. Тот, однако, впоследствии подал повторную заявку, но в сентябре того же года НБУ снова ему отказал.