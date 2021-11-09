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Банки 40 минут назад

Сбербанк России ищет покупателя для украинской "дочки": из-за санкций нет перспектив

По словам Грефа, банк является очень привлекательным активом, но находится в очень сложной юридической ситуации

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Сбербанк России ищет вариант продажи украинского дочернего банка, который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения. Об этом сообщил журналистам президент — председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, передает "Интерфакс".

"Мы в активном поиске варианта продажи. Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации. Пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций (их там много) сделки", — сказал он.

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По словам Грефа, Сбербанк будет стараться искать варианты уходы с рынка, поскольку "не видит дальнейших перспектив пребывания там".

Ранее, в середине сентября, Греф говорил, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинского дочернего банка, и допускал принятие решения по нему до начала 2022 года.

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Украинский Сбербанк (до этого — банк "НРБ") основан в 2001 году, его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Национального банка Украины, на 1 сентября по размеру общих активов (61,88 млрд грн) он занимал 10-е место среди 72 действовавших в Украине банков.

В марте 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении к пяти украинским банкам с российским капиталом, включая Сбербанк, санкций в виде запрета вывода капитала из Украины в пользу связанных лиц. Эта мера изначально была введена на один год, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

В марте 2021 года уже нынешний президент Владимир Зеленский продлил санкции на три года, а в июне 2021 года применил тот же запрет на вывод капитала из Украины и к российскому Сбербанку.

Напомним при этом, что Сбербанк ранее уже пытались купить, однако НБУ отказывал в проведении таких сделок. В частности, еще в июле 2017 года он отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а в марте 2018 года отказался согласовать покупку Сбербанка белорусским Паритетбанком. Тот, однако, впоследствии подал повторную заявку, но в сентябре того же года НБУ снова ему отказал.

Отметим также, что 27 сентября Сбербанк России решил сменить наименование своего дочернего банка в Украине: акционерное общество вместо "Сбербанка" будет использовать после государственной регистрации нового устава название "Международный резервный банк".

Перед этим, 19 августа, Верховный суд поставил точку в многолетнем споре украинского государственного Ощадбанка со Сбербанком России и украинским Сбербанком, обязав прекратить использование торговой марки "Сбербанк" на территории Украины.

Изначально Хозяйственный суд Киева еще в апреле 2017 года вынес решение, которым признал недействительными десять торговых марок Сбербанка, удовлетворив требование Ощадбанка.

Дочерняя структура российского госбанка также была лишена доменного имени sberbank.ua. Сейчас ее сайт использует адрес sbrf.com.ua.

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