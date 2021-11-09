Сбербанк России ищет покупателя для украинской "дочки": из-за санкций нет перспектив

Сбербанк России ищет вариант продажи украинского дочернего банка, который бы оказался приемлемым для украинских регуляторов ввиду действия санкций против этого финучреждения. Об этом сообщил журналистам президент — председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф, передает "Интерфакс".

"Мы в активном поиске варианта продажи. Мы там находимся под целым букетом сложных санкций. Наш банк является очень привлекательным активом в Украине, но мы находимся в очень сложной юридической ситуации. Пока мы не нашли какой-то приемлемой для себя и, конечно же, для всех разрешительных инстанций (их там много) сделки", — сказал он.

По словам Грефа, Сбербанк будет стараться искать варианты уходы с рынка, поскольку "не видит дальнейших перспектив пребывания там".

Ранее, в середине сентября, Греф говорил, что Сбербанк рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинского дочернего банка, и допускал принятие решения по нему до начала 2022 года.

Украинский Сбербанк (до этого — банк "НРБ") основан в 2001 году, его единственным собственником является Сбербанк России. По данным Национального банка Украины, на 1 сентября по размеру общих активов (61,88 млрд грн) он занимал 10-е место среди 72 действовавших в Украине банков.

В марте 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении к пяти украинским банкам с российским капиталом, включая Сбербанк, санкций в виде запрета вывода капитала из Украины в пользу связанных лиц. Эта мера изначально была введена на один год, однако впоследствии неоднократно продлевалась.

В марте 2021 года уже нынешний президент Владимир Зеленский продлил санкции на три года, а в июне 2021 года применил тот же запрет на вывод капитала из Украины и к российскому Сбербанку.

Напомним при этом, что Сбербанк ранее уже пытались купить, однако НБУ отказывал в проведении таких сделок. В частности, еще в июле 2017 года он отказал российским бизнесменам Саиду Гуцериеву и Григорию Гусельникову, а в марте 2018 года отказался согласовать покупку Сбербанка белорусским Паритетбанком. Тот, однако, впоследствии подал повторную заявку, но в сентябре того же года НБУ снова ему отказал.

Отметим также, что 27 сентября Сбербанк России решил сменить наименование своего дочернего банка в Украине: акционерное общество вместо "Сбербанка" будет использовать после государственной регистрации нового устава название "Международный резервный банк".

Перед этим, 19 августа, Верховный суд поставил точку в многолетнем споре украинского государственного Ощадбанка со Сбербанком России и украинским Сбербанком, обязав прекратить использование торговой марки "Сбербанк" на территории Украины.