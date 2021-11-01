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Банки 1 час назад

Украинская "дочка" российского Сбербанка меняет название

Ранее Сбербанк окончательно проиграл все суды в Украине, пытаясь отстоять одноименную торговую марку

Фото: 2gis Фото: 2gis
Фото: 2gis

Сбербанк России решил сменить наименование своего дочернего банка в Украине: акционерное общество вместо названия "Сбербанк" будет использовать "Международный резервный банк".

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Сбербанка решение своего единственного акционера от 27 сентября. В нем также прописано, что сокращенно финучреждение будет называться МР Банком (по-английски — IR Bank).

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В связи с этим решено утвердить устав банка в новой редакции, а после прохождения ее государственной регистрации использовать уже новую торговую марку. Пока же, однако, этого не произошло, и банк продолжает использовать привычное наименование.

Напомним, что 19 августа Верховный суд поставил точку в многолетнем споре государственного Ощадбанка со Сбербанком России и украинским Сбербанком, обязав прекратить использование торговой марки "Сбербанк" на территории Украины.

Хозяйственный суд Киева еще в апреле 2017 года вынес решение, которым признал недействительными десять торговых марок Сбербанка, удовлетворив требование Ощадбанка о запрете использовать торговую марку "Сбербанк". Дочерняя структура российского госбанка также была лишена доменного имени sberbank.ua. Сейчас ее сайт использует адрес sbrf.com.ua.

Впоследствии 10 августа 2020 года Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил жалобу Ощадбанка и отклонил иск Сбербанка России по регистрации торговой марки "Сбербанк", права собственности на которую на территории Украины принадлежат Ощадбанку.

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