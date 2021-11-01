Украинская "дочка" российского Сбербанка меняет название

Сбербанк России решил сменить наименование своего дочернего банка в Украине: акционерное общество вместо названия "Сбербанк" будет использовать "Международный резервный банк".

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Сбербанка решение своего единственного акционера от 27 сентября. В нем также прописано, что сокращенно финучреждение будет называться МР Банком (по-английски — IR Bank).

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В связи с этим решено утвердить устав банка в новой редакции, а после прохождения ее государственной регистрации использовать уже новую торговую марку. Пока же, однако, этого не произошло, и банк продолжает использовать привычное наименование.

Напомним, что 19 августа Верховный суд поставил точку в многолетнем споре государственного Ощадбанка со Сбербанком России и украинским Сбербанком, обязав прекратить использование торговой марки "Сбербанк" на территории Украины.