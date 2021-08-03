Экономика 40 минут назад

"Укрзализныця" выплатила Сбербанку России $131 млн, — СМИ

Госкомпания не стала вести переговоры о реструктуризации, несмотря на тяжелое положение

"Укрзализныця" выплатила Сбербанку России $131 млн, — СМИ "Укрзализныця" выплатила Сбербанку России $131 млн, — СМИ

"Укрзализныця" погасила обязательства перед АО "Сбербанк" на сумму $131 млн, несмотря на кризисное состояние и потенциальную возможность реструктуризации или судебного обжалования долгов. Об этом сообщает УНИАН.

В частности, в материале сказано, что для выплаты долга перед банком страны-агрессора убыточная госкомпания специально выпустила пятилетние евробонды.

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При этом, по словам автора, операция проводилась с ведома набсовета. "27 апреля 2021 года наблюдательный совет АО "Укрзализныця" на внеочередном заседании под четким руководством главы Шевки Аджунера согласовал привлечение еврооблигаций в размере 300 млн долларов под 7,9%", — говорится в материале.

По словам автора, в презентации, которую раздали членам наблюдательного совета с целью привлечения внешнего финансирования, было указано: "погашение задолженности по существующим кредитам/займам и пополнение оборотных средств".  В том числе перед АО "Сбербанк".

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По предварительной информации, компания не смогла или не захотела провести переговоры о реструктуризации своего долга или выкупа ее с дисконтом, как это сделали все остальные без исключения государственные компании, которые имели долги перед "дочкой" российского банка после начала войны, говорится в материале.

"Например, государственная холдинговая компания "Артем", которая задолжала АО "Сбербанк" $10,2 млн и 203,8 млн грн, все еще продолжает судиться с россиянами и ведет переговоры о получении значительного дисконта", — говорится в статье.

По данным автора, во время презентации глава набсовета компании Аджунер прямо отметил, что он и и. о. главы правления "Укрзализныци" согласовали это решение с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"В начале мая 2021 года Министерство финансов Украины предоставило одобрение сделки, о чем было лично доложено премьер-министру. И это не первый транш, который перечислила "Укрзализныця" банку страны-агрессора.  Выплата долгов российскому банку стала уже системной практикой компании и Ивана Юрика — в декабре 2020 года компания погасила свой гривневый долг перед "Сбербанком" в размере 175 млн грн.  И это при том, что компания уже третий год подряд находится в критическом финансово-экономическом состоянии", — отмечает автор.

 Он также добавляет, что погашение долга перед АО "Сбербанк" произошло накануне решения СНБО по кризисной ситуации и предоставления поручения Денису Шмыгалю о необходимости введения в компанию временного управления. 

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