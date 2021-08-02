Решения СНБО по "Укрзализныце" оставили без работы неформальный "бэк-офис"

Пятничное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором правительству фактически поручили полностью уволить всю верхушку "Укрзализныци" и ввести в компании "аварийное управление", больше всего суматохи вызвало в "бэк-офисе" компании. "Смотрящие" за отдельными направлениями УЗ небезосновательно переживают, что Служба безопасности имеет информацию не только на формальных, но и на "теневых" руководителей госкомпании.

"Бэк-офис" распускают?

Рассмотрение вопроса о злоупотреблениях на "Укрзализныце" на выездном заседании Совбеза в пятницу стало громом среди ясного неба для "бэк-офиса" компании.

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"Бэк-офис" — это неформальный "штаб" самых разных управленцев, которые тем или иным способом "помогают" формальному главе УЗ Ивану Юрыку распределять денежные потоки от коррупционных схем.

О нем недавно достаточно подробно писали ряд СМИ. В частности, в состав "бэк-офиса" входят бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, его бывший советник Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие занимал должность первого замминистра, ответственного за УЗ. Также в работе "бэк-офиса" принимает участие Денис Пугач, которого ранее называли смотрящим в Государственной продовольственно-зерновой корпорации времен Януковича. Некоторое время Пугач был причастен к работе ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод", в частности, курировал схему поставок кабельно-проводниковой продукции, а также обеспечивал подключение сторонних потребителей к электрическим сетям "Укрзализныци", вероятно, через собственные подконтрольные коммерческие структуры.

Также значительное влияние на работу УЗ, по данным РБК-Украина, имеет Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции, бывший директор департамента защиты экономики. Несмотря на увольнение в 2019 году, считается близким к Арсену Авакову.

Часть из этих и многих других людей, которые неформально курируют различные теневые схемы в УЗ, были тщательно подобраны самим Иваном Юрыком еще в его первый приход на должность члена набсовета "Укрзализныци" в 2018 году, часть — в его бытность членом правления компании в 2019-м. Некоторые фигуры, как утверждают в кулуарах центрального офиса госпредприятия, были негласно "навязаны" Юрыку от западных кредиторов, еще часть — от внутренних бенефициаров, например, окружения Авакова.

В последние несколько месяцев, с активизацией работы временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования злоупотреблений на УЗ, "смотрящие" якобы решили максимально интенсивно "осваивать потоки", как будто предчувствовали скорый кадровый переворот от СНБО и СБУ.

После пятничного решения от руководства УЗ якобы поступила команда начинать уничтожение документальных следов работы "бэк-офиса", в частности, электронной переписки, расписок за выдачу денег из "черной кассы", "логистических журналов" (кому, от кого и с какой регулярностью должны были поставлять "теневой кэш") и других. Однако, судя по имеющейся информации, это уже не имеет никакого значения. Ведь спецслужбы вели негласные следственные действия в отношении "сотрудников" и "руководителей" офиса как минимум в течение последних нескольких месяцев. А все необходимые документы уже давно скопированы и подшиты в личные дела, так как многие из "бэк-офицеров" являются фигурантами уголовных производств.

Коррупцию на закупках прикроют первой

Негласным кураторам каких направлений стоит напрячься больше других? Здесь стоит обратиться к документам СБУ, на основании которых и принималось решение Совбеза. Там прямо указаны злоупотребления и схемы, которые в спецслужбе считают наиболее опасными и на поиск бенефициаров которых, по всей видимости, будут в первую очередь направлены усилия силовиков. Фактически это такой "расстрельный список" для "смотрящих" или же сигнал для их срочной эвакуации из страны.

В первую очередь под "раздачу" попадут схемы, связанные с госзакупками. В СБУ отмечают, что в "Укрзализныце" один из самых худших показателей экономии средств налогоплательщиков в системе Prozorro — на 37% ниже, чем в среднем по системе. Основные злоупотребления касаются поставок запчастей и оборудования ненадлежащего качества или вовсе неизвестного происхождения. Тормозные колодки, элементы верхнего строения пути, компоненты силовых агрегатов тепловозов, элементы интерьеров пригородных поездов — это только часть коррупционных закупок, на которые указывают в спецслужбе как на самые вопиющие. При этом дело не только и не столько в разворовывании денег на этих тендерах, сколько в ужасающих последствиях, к которым они могут привести. Если "левые" колодки привели к схождению поезда с рельсов и человеческим жертвам — это 100%-е уголовное дело по всей вертикали закупающего подразделения. Так что кроме "коррупционных" руководство УЗ вполне могут ждать и другие тяжкие статьи Уголовного кодекса.

Международный вектор

Не секрет, что УЗ уже давно пребывает в долговой яме (СБУ приводит цифру в 36 млрд грн кредитной нагрузки), в некоторые месяцы займы приходится брать попросту на выплату заработной платы. Это касается не только "обычных" коммерческих займов, но и совместных проектов с международными финансовыми партнерами. Причем происходит это, судя по всему, в прямом сговоре со стороной кредитора. Например, по данным СБУ, одно из кредитных соглашений с ЕБРР было подписано УЗ преждевременно, то есть до того, как компания реально была готова "принять" деньги от европейцев. В результате переплата по займу, по данным спецслужбы, составила более 5 млн долларов. Естественно, такая история невозможна без "инсайдера" внутри ЕБРР.

Таким инсайдером, судя по материалам СМИ, вполне мог выступать замглавы офиса ЕБРР в Киеве Марк Магалецкий, которого СМИ подозревали в манипуляциях с кредитными деньгами в пользу "правильных" компаний и возможном сговоре с руководящей верхушкой "Укрзализныци". Поскольку у СБУ сейчас есть фактический карт-бланш на уголовное преследование участников коррупционных схем в госкомпании, ее "смотрящих", "кураторов" и прочих "неформальных руководителей", есть шанс, что и взаимодействие с нечистыми на руку европейскими банкирами также получит официальное подтверждение в рамках уголовного расследования.

В целом разоблачение такого масштаба схемы злоупотреблений и дальнейшее уголовное преследование ее фигурантов с максимальными перспективами получить обвинительные приговоры в судах — беспрецедентная история для правоохранительных органов. Другое дело, что возмещение многомиллиардных убытков, нанесенных "профессионализмом" этих граждан, будет весьма длительным и затратным процессом с очень туманными перспективами.