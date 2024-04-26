В Киеве эвакуируют пациентов двух больниц из-за угрозы удара российской армии

Город срочно эвакуирует пациентов двух больниц, одна из которых – детская, в связи с угрозой удара врага по этим медицинским учреждениям.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Отмечается, что в Киеве началась срочная эвакуация двух больниц, одна из которых — детская, расположенная на улице Богатырской.

"Это связано с видео, которое массово распространяется в интернет-медиа, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные", - говорится в сообщении.

В КГГА отмечают, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.

"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - пояснили в горсовете.

Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.

Позже в сети опубликовали видео, из-за которого началась эвакуация больниц.

Напомним, в апреле украинской разведке стало известно, что российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции – еще одной операции под "ложным флагом".

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