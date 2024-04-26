- Категория
- Война в Украине
- Дата публикации
-
В Киеве эвакуируют пациентов двух больниц из-за угрозы удара российской армии
Город срочно эвакуирует пациентов двух больниц, одна из которых – детская, в связи с угрозой удара врага по этим медицинским учреждениям.
Об этом сообщили в Киевском городском совете.
Отмечается, что в Киеве началась срочная эвакуация двух больниц, одна из которых — детская, расположенная на улице Богатырской.
"Это связано с видео, которое массово распространяется в интернет-медиа, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В КГГА отмечают, что это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы.
"Чтобы обезопасить больных детей, их родителей и медицинский персонал, власти столицы сейчас делают все возможное, чтобы перевезти пациентов и медиков в другие медучреждения столицы", - пояснили в горсовете.
Город обратился в СБУ, Министерство здравоохранения за помощью и проинформировал о мерах, предпринимаемых для сохранения жизни и здоровья пациентов и персонала больниц.
Позже в сети опубликовали видео, из-за которого началась эвакуация больниц.
Напомним, в апреле украинской разведке стало известно, что российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции – еще одной операции под "ложным флагом".
Фото: ua.depositphotos.com