Сколько поврежденных Россией медучреждений уже удалось восстановить

В Украине полностью восстановлены 411 объектов медицинских учреждений, поврежденных в результате полномасштабного вторжения российских войск, еще 412 объектов восстановлены частично.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны русская армия продолжает систематически и жестоко уничтожать украинские медучреждения. В частности, враг атакует и уничтожает больницы, родовые, амбулатории и т.д.

В целом россияне повредили 1455 объектов медучреждений, еще 190 были разрушены до основания.

Как сообщают в Минздраве, наибольшие потери понесли медучреждения Харьковщины, Донетчины, Николаевщины, Киевщины и Черниговщины.

Также с начала войны враг повредил 103 автомобиля экстренной медицинской помощи, уничтожил 253 автомобиля и захватил 125 автомобилей "экстренки".

"Несмотря на это, в Украине продолжаются работы по восстановлению медицинских учреждений, которые были повреждены врагом. В первую очередь речь идет об объектах на деоккупированных территориях, которые в результате вражеских обстрелов и бомбардировок получили небольшие повреждения", - отмечают в Минздраве.

Так, за более чем 20 месяцев войны в разных регионах Украины уже полностью восстановлено 411 объектов медучреждений и еще 412 объектов медучреждений восстановлено частично.

Больше всего восстановленных медучреждений – в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

"Восстановление медицинской инфраструктуры является приоритетом для Министерства здравоохранения. Именно поэтому работы по восстановлению будут продолжаться и дальше. Минздрав вместе с партнерами продолжают работать для восстановления украинских медучреждений и создавать условия, чтобы наши врачи вопреки войне могли полноценно работать и оказывать нужную медицинскую помощь пациентам", - отметили в ведомстве.

Отметим, в мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 1000-ю атаку на медицинскую систему Украины с момента полномасштабного вторжения РФ. Это – самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировало в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации.

Эти атаки унесли не менее 101 жизни, включая медицинских работников и пациентов, ранения получили гораздо больше людей.