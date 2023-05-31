У ВООЗ зафіксували тисячну атаку по медзакладах України

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) підтвердила 1000-ну атаку на медичну систему України з моменту повномаштабного вторгнення РФ. Це – найбільша кількість атак, яку ВООЗ коли-небудь реєструвала в будь-якій надзвичайній гуманітарній ситуації.

Ці атаки забрали щонайменше 101 життя, включаючи медичних працівників та пацієнтіви, поранення отримали значно більше людей, повідомляє українськое представництво ВООЗ.

Там наголошують, що атаки на медичну систему позбавляють всю людей доступу до медичних послуг, що призводить до збільшення захворювань і смертей. Психологічний вплив на пацієнтів, які бояться звертатися за медичною допомогою, і медичних працівників, які не можуть надати медичну допомогу в безпечних і захищених умовах, також є значним і впливатиме на здоров’я населення протягом тривалого часу.

"Ці атаки загрожують безпеці та благополуччю медичних працівників і підривають допомогу людям, які живуть поблизу зон конфлікту. Напади на медичні заклади є порушенням міжнародного гуманітарного права. Вони позбавляють людей необхідної допомоги та мають довгострокові наслідки", — сказав доктор Ярно Хабіхт, Представник ВООЗ в Україні.

В організації зазначили, що атаки на цивільну інфраструктуру опосередковано впливають на спроможність системи охорони здоров’я в цілому. З початку повномасштабної війни ВООЗ надала підтримку майже дев’яти мільйонам людей по всій країні.

За даними ВООЗ, медичні заклади в найбільш постраждалих районах, включаючи Херсонську, Харківську, Запорізьку та Донецьку області, мають труднощі через відсутність безпеки та структурні пошкодження. Проте багато лікарень тут функціонує і надає послуги населенню. ВООЗ відомо про значні проблеми з наданням спеціалізованих послуг, таких як хіміотерапія та мамографія, через брак персоналу та медичного обладнання.

В регіонах, які постраждали від війни, витрати на охорону здоров’я зросли за останні півроку, а опитування, проведені ВООЗ, показали, що майже третині населення важко дозволити собі певні медичні послуги.

Ща на початку місяця ВООЗ повідомляла, що на заклади охорони здоров’я з початку російського вторгнення в Україні було скоєно понад 900 атак. Вони призвели до 97 смертей і 126 поранень.