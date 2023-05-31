В ВОЗ зафиксировали тысячную атаку по медучреждениям Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 1000 атаку на медицинскую систему Украины с момента полномасштабного вторжения РФ. Это – самое большое количество атак, которое ВОЗ когда-либо регистрировало в любой чрезвычайной гуманитарной ситуации.

Эти атаки унесли по меньшей мере 101 жизнь, включая медицинских работников и пациентов, ранения получили значительно больше людей, сообщает украинское представительство ВОЗ.

Там подчеркивают, что атаки на медицинскую систему лишают всех людей доступа к медицинским услугам, что приводит к увеличению заболеваний и смертей. Психологическое влияние на пациентов, которые боятся обращаться за медицинской помощью, и медицинских работников, которые не могут оказать медицинскую помощь в безопасных и защищенных условиях, также значительно и будет влиять на здоровье населения в течение длительного времени.

"Эти атаки угрожают безопасности и благополучию медицинских работников и подрывают помощь людям, живущим вблизи зон конфликта. Нападения на медицинские учреждения являются нарушением международного гуманитарного права. Они лишают людей необходимой помощи и имеют долгосрочные последствия", - сказал доктор Ярно Хабихт, представитель ВОЗ в Украине.

В организации отметили, что атаки на гражданскую инфраструктуру косвенно влияют на способность системы здравоохранения в целом. С начала полномасштабной войны ВОЗ оказала поддержку почти девяти миллионам людей по всей стране.

По данным ВОЗ, медицинские учреждения в наиболее пострадавших районах, включая Херсонскую, Харьковскую, Запорожскую и Донецкую области, испытывают трудности из-за отсутствия безопасности и структурных повреждений. Однако многие больницы здесь функционируют и предоставляют услуги населению. ВОЗ известно о значительных проблемах с предоставлением специализированных услуг, таких как химиотерапия и маммография, из-за нехватки персонала и медицинского оборудования.

В пострадавших от войны регионах расходы на здравоохранение выросли за последние полгода, а опросы, проведенные ВОЗ, показали, что почти трети населения трудно позволить себе определенные медицинские услуги.

Еще в начале месяца ВОЗ сообщала, что на учреждения здравоохранения с начала российского вторжения в Украине было совершено более 900 атак. Они привели к 97 смертям и 126 ранениям.