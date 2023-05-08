Сколько объектов медучреждений разрушили оккупанты

С начала полномасштабного вторжения оккупационные войска Российской Федерации разрушили или повредили более 1400 объектов медучреждений. Об этом 8 мая сообщил первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров во время телемарафона.

В частности, после 24 февраля 2022 года российские ракеты и снаряды разрушили 177 объектов медучреждений и еще 1256 объектов – повредили.

Наибольшие разрушения медучреждений зафиксировали в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Киевской и Черниговской областях.

В то же время в Украине уже удалось восстановить часть медицинских учреждений. В частности, на деоккупированных территориях, которые в результате вражеских обстрелов и бомбардировок получили небольшие повреждения.

За более чем 14 месяцев полномасштабной войны удалось полностью восстановить 237 объектов медучреждений, а более 280 – восстановлено частично.

"В первую очередь мы восстанавливаем те учреждения, которые получили незначительные повреждения, а также те, где граждане нуждаются в медицинской помощи. Если это небольшой населенный пункт, то вопрос решается благодаря работе мобильных бригад экстренной медицинской помощи и установке модульных пунктов здоровья в модульных больницах или в госпиталях", – резюмировал Дубров.

Известно также, что в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года было зафиксировано и подтверждено 707 атак со стороны российских военных на больницы и другие медучреждения.

Напомним, в результате войны, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны. В то же время в ВОЗ считают, что в зоне риска 10 миллионов граждан. У них может развиться та или иная форма психического расстройства.