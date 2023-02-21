Сколько атак совершила Россия против медицинской системы Украины в 2022 году: расследование

В период с 24 февраля по 31 декабря 2022 зафиксировано и подтверждено 707 атак со стороны российских военных на больницы и другие медучреждения Украины. Это общее число как целенаправленных, так и неизбирательных ударов по системе здравоохранения страны.

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Об этом говорится в отчете Украинского центра здравоохранения (УЦЗ) "Больницы под прицелом: как Россия в течение года уничтожала систему здравоохранения Украины", опубликованном 21 февраля.

"Исследование показывает, что российские военные бомбардировали больницы, пытали медиков, нападали на автомобили скорой помощи и грабили здравоохранительные учреждения. Результаты нашего расследования свидетельствуют о том, что эти действия являются военными преступлениями, а также вкладываются в определенную модель поведения и потенциально могут считаться преступлениями против человечности", — заявил доктор юридических наук, соавтор отчета и директор по исследованиям и расследованиям в PHR Кристиан Де Вос.

Наибольшие разрушения зафиксированы в восточных регионах Украины, в Харьковской, Донецкой, Луганской, а также в Херсонской и Киевской областях.

Главные цифры статистики отчета:

в результате 292 атак 218 больниц и амбулаторных учреждений были повреждены или разрушены полностью;

зафиксировано 65 атак на автомобили экстренной медицинской помощи;

181 атака на другую инфраструктуру здравоохранения (например, аптеки, стоматологические поликлиники и т.п.);

86 атак на медицинских работников, в результате которых были убиты по меньшей мере 62 работника и 52 - ранены;

каждое десятое учреждение здравоохранения повреждено в результате атак;

в Мариуполе повреждены или разрушены 8 из 10 мест предоставления медицинских услуг, где непосредственно оказывали медицинскую помощь населению;

в 10 областях 48 больниц были обстреляны несколько раз.

Среди последствий атак в УЦЗ выделяют ограничение доступа к жизненно важной медицинской помощи, снижение уровня вакцинации, прерывание лечения хронических заболеваний и серьезные последствия для психического здоровья.

В отчете подробно описаны 10 случаев, когда российские военные совершили военные преступления, нанеся удары по медицинской системе Украины. Например, описана история того, как в апреле 2022 года россияне обстреляли автомобиль скорой помощи в Лимане Донецкой области; или о том, как в марте 2022 года во время оккупации города захватчики обстреляли городскую больницу Тростянца в Сумской области.

"Россия должна прекратить эти атаки и свою агрессию. Россия также обязана ответить за нарушение международного права, включая компенсацию украинскому государству, отдельным украинцам, другим убитым или раненым гражданам за ужасные потери жизней, увечья и значительные разрушения, а также компенсировать огромные затраты на восстановление, в том числе инфраструктуры здравоохранения", - требуют авторы отчета.

Напомним, в результате войны, по прогнозам Министерства здравоохранения Украины, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны. В то же время в ВОЗ считают, что в зоне риска 10 миллионов граждан. У них может развиться та или иная форма психического расстройства.