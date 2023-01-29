Россияне обстреляли больницу и жилые кварталы в Херсоне. Есть жертвы

Российские военные 29 января открыли огонь по Херсону. Целью врага стали жилые кварталы и областная клиническая больница. Об этом сообщили пресс-службы Херсонской ОВА и Министерства здравоохранения Украины.

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В результате атаки известно о 8 пострадавших: три человека погибли, пятеро – получили ранения разной степени тяжести.

Среди пострадавших – медсестра, которая на момент российской атаки находилась в областной больнице. Она получила ранение средней степени тяжести, ее прооперировали. В целом всех пострадавших госпитализировали, оказывают им необходимую помощь. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Также поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: Херсонская областная клиническая больница, школа, автостанция, почтовое отделение, банк и жилые дома.

"Херсонцы, пройдите к ближайшему укрытию или оставайтесь дома, пользуясь правилом двух стен, и ни в коем случае не оставайтесь на улице", - обратились в ОВА к горожанам.

Ранее, 27 января, российская армия обстреляла жилые кварталы в Херсонском районе, из-за чего погибли две женщины. Кроме того, тогда в результате обстрела поселка Камышаны были ранены три человека. 25-летняя женщина от полученных ранений скончалась.

Накануне российская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района, в результате чего один человек погиб, а четыре получили ранения разной степени тяжести.