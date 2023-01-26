Армия РФ обстреляла село в Херсонской области: один человек погиб

Утром 26 января русская армия обстреляла село Кочубеевка Бериславского района Херсонской области. Один человек погиб, четыре человека получили ранения разной степени тяжести.

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Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что прицельным огнем армия страна-агрессора РФ атаковала административное здание.

По предварительной информации, из-за российского удара один человек погиб, четыре человека получили ранения разной степени тяжести. Одна потерпевшая находится в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь.

На месте работают спасательные службы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Отметим, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

25 января российские военные открыли огонь по Бериславу Херсонской области оккупанты целенаправленно атаковали место массового скопления людей. Вражеские снаряды попали в местный продуктовый магазин, в котором находились люди.